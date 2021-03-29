تراند اليوم : التفاح خط الدفاع الأول لمرضى السكري

وكالات / مشرق نيوز

كشف تقرير طبى نشر مؤخراً بأحد المواقع الطبية الأمريكية الموثوقة عن أن التفاح يعد هو خط الدفاع الأول بين الفواكه المختلفة ضد مرض السكر، والذى يعد أحد أخطر الأمراض المزمنة ويصيب أكثر من 350 مليون شخص حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن التفاح يساهم في ضبط المرض بسبب خواصه المحفزة للبنكرياس كي يفرز الأنسولين، وكما أنه يحتوى على أحد المركبات الهامة التي تعرف باسم "phytonutrients"، وهى تساهم في ضبط مستوى السكر بالدم وتحمى الإنسان من مخاطر ارتفاعه المفاجئ والتي قد تسبب العديد من المضاعفات على المدى البعيد مثل التهابات الأعصاب والقدم السكرية ومشاكل بالعين وضعف المناعة والقدم السكرية وظهور القرح بها، وهى كلها أعراض مصاحبة لمرض السكر.

ويحتوى السكر على مجموعة من الأنزيمات الطبيعية التي تمنع الأنزيمات الضارة من تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات بسيطة ترفع من مستوى الجلوكوز بالدم، وهو ما يحمى جسمك من تراكم الجلوكوز داخله ولا يتعرض لمضاعفات المرض المزمن الخطيرة.

ومن أبرز المكونات التي يحتوى عليها التفاح أيضاً، المركبات الفينيولية وتعرف باسم "Polyphenols"، وهى تحفز خلايا بيتا الموجودة داخل البنكرياس كي تفرز الأنسولين، بالإضافة إلى أن التفاح يساهم في منع الإصابة بسرطان الرئة، ويمتلك العديد من الفوائد العلاجية على صحة الإنسان، وهو ما يجعله قد يتفوق على الأدوية وخصوصاً أنه يملك طعماً لذيذا بالعكس العديد من الأدوية ولا يتسبب في حدوث الآثار الجانبي