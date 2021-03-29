تراند اليوم : كم عدد حلقات مسلسل عروس بيروت

تقدد عدد حلقات مسلسل عروس بيروت بخمسين حلقة ، و عروس بيروت هو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم إنتاجه في لبنان وتركيا. بطولة ظافر العابدين كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، مرام علي ومجموعة أخرى من الممثلين.

تدور قصة المسلسل حول شاب يتعرّف على فتاة بالصدفة ويُغرم بها، لكن والدته تقلا شمعون تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة .

جرى تصوير جزء كبير من العمل في تركيا ولبنان ويظهر فيه ظافر عابدين متحدثًا باللهجة اللبنانية للمرة الأولى.

المسلسل هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول"، التركي والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز و آصلى أنور، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، و تقلا شمعون.