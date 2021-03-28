تراند اليوم : سيناريست فلسطيني ينتهي من كتابة مسلسل "مواقف فرعونية"

رام الله/ الخليج 365

أنهى الكاتب والسيناريست تامر قمحية، كتابة 30 حلقة من مسلسله الجديد "مواقف فرعونية"، وهو المسلسل الذي يستعرض فيه جمال الزمان المصرية القديمة بالعادات والتقاليد الأصيلة التي تربى عليها المصرين قديمًا وأحداث الماضي عبر العصور.

وقال السيناريست "قمحية " "إنّ المسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد الاتفاق مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة، ويرصد القيم والأخلاق والعادات التي مازالت موجودة، حتى يومنا هذا فى العصور المصرية وتأثيرها على المجتمع المصري".

وأضاف: "الأحداث تم تصويرها في المناطق التاريخية"، دون ذكر المناطق بالتحديد لتشويق الجمهور المنتظر للمسلسل، حيث شوَّق وشوق "قمحية" جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخبر المسلسل.

وبدأ الجمهور فى توقع أبطال المسلسل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل المسلسل الذي يُعتبر الأول من نوعة وأبطاله من الممثلين المعروفين.