تراند اليوم : بعد تدهور صحته,,, رد فعل غير متوقع للفنان حسن حسني بهذا الأمر

القاهرة/ الخليج 365

علق الفنان حسن حسني عن أخبار تدهور صحته واعتماده في الحركة على الكرسي المتحرك، وذلك بعد ظهوره خلال تكريمه في مهرجان الكاثوليكي للسينما في مصر في دورته الـ 66.

وسخر حسن حسني من أخبار تدهور صحته في أول رد فعل له حول الأمر، وذلك خلال وجوده في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، مؤكداً لكل الإعلاميين إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل كما أشيع.

وكانت هناك أنباء تنتشر بقوة في الفترة الماضية، تشير إلى أن حسن حسني يعاني من مشاكل صحية تمنعه عن الحركة، وإنه أصبح يعتمد بشكل كبير على الكرسي المتحرك، وهذا ما ظهر جلياً خلال تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكي

وبعد هذه الأنباء، كشفت تقارير صحية أن حسن حسني لم يتحرك بكرسي متحرك كما أشيع، وكل ما في الأمر إنه عند تكريمه على المسرح لم يستطع الوقوف فترة طويلة على قدميه، ليطلب من القائمين على المهرجان مقعداً ليستريح، وهذا نفس الطلب الذي طلبه الفنان رشوان توفيق.

وفي سياق آخر، انطلق بالأمس مهرجان شرم الشيخ السينمائي بحضور عدد من النجوم ومنهم الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين وحسن حسني ورانيا يوسف وغيرهم، الذين حضروا خصصاً من أجل دعم المهرجان في أول انطلاقه له