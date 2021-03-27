تراند اليوم : كاظم الساهر يحسم الجدل حوله خطوبته

حسم قيصر الغناء، المطرب العراقي #كاظم_الساهر، الجدل حول مسألة ارتباطه، بإعلانه رسمياً خطوبته من فتاة تونسية، أثناء حفل غنائي أحياه في أميركا.

وأكد الساهر لجمهوره في الحفل أنه احتفل بخطبته فقط، ولم يتزوج بعد، وعندما يحدث هذا فسيعلن هذا للجميع.

وكانت وسائل إعلام عربية في العراق وتونس تناقلت معلومات تفيد بزواج الفنان العراقي #كاظم_الساهر من فتاة تونسية شابة تدعى سارة.

كذلك ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الفنان العراقي مع الفتاة.

وسبق للساهر الزواج عندما كان شاباً لم يبلغ عامه العشرين، تزوج حينها من سيدة عراقية، أنجب منها ابنيه وسام وعمر، لكنهما انفصلا "بهدوء"، إلا أن الساهر يشير دائما إلى العلاقة الطيبة التي تجمعه بطليقته.

وكاظم الساهر هو مغنٍ وملحن عراقي، ولد في الموصل العراقية عام 1957.

يعرف عن الساهر بأنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعضها القليل التي استعان فيها بملحنين آخرين.