تراند اليوم : شاهد فيديو.. مقاتل يخنق خصمه بطريقة رهيبة

تكساس- الخليج 365

تمكن المقاتل الأمريكي أليكس مورونو من خنق مواطنه جوشوا بوركمان، في نزال للفنون القتالية المختلطة جمعهما ضمن دورة "UFC Fight Night 126"، في ولاية تكساس الأمريكية.

وأسقط أليكس مورونو خصمه بعد دقيقتين من بداية الجولة الأولى بضربة قوية خاطفة بيسراه، ومن ثم انقض عليه وأجبره على الاستسلام بحركة الخنق بطريقة عنيفة.

واستعاد أليكس مورونو (27 عاما) بذلك توازنه بعد هزيمته في نزاله الماضي أمام الياباني كيتارو ناكامورا، محققا انتصاره الرابع عشر مقابل أربع هزائم حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

بينما مني جوشوا بوركمان (37 عاما) بالهزيمة الخامسة على التوالي، والسابعة عشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 28 انتصارا.

المصدر: "expertmma.ru"

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