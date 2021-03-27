تراند اليوم : فيلم «120 دقة في الدقيقة» يكتسح جوائز سيزار الفرنسية

د ب أ - باريس

فاز فيلم «120 دقة في الدقيقة» للمخرج روبن كامبيلو، وهو فيلم درامي يركز على مجموعة نشطاء «آكت - أب» التي تأسست عام 1989 من أجل المطالبة بتوفير الدواء لمرضى الإيدز، بست من جوائز سيزار السينمائية الفرنسية المرموقة، من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي.

وكان الفيلم الذي فاز أيضا بالجائزة الكبرى في مهرجان كان عام 2017 دخل حفل توزيع الجوائز ليلة الجمعة في باريس بـ13 ترشيحا.

وحصل نجمه الأرجنتيني ناهويل بيريز بيسكايارت على جائزة أفضل ممثل جديد، في حين فاز أنطوان راينارتز بجائزة سيزار لأفضل ممثل مساعد. كما فاز الفيلم بجائزتي أفضل موسيقى أصلية وأفضل مونتاج.

وفاز فيلم «لافليس» (بلا حب) للمخرج الروسي أندريه زفياجنتسيف بجائزة أفضل فيلم أجنبي، ويتناول الفيلم حياة زوجين يمران بطلاق سيئ بعد فقدان طفلهما.