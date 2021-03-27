تراند اليوم : هل تعاني من وجه ممتليء؟ إليك هذه الخدع البسيطه لتنحيفه

بيروت/ الخليج 365

إذا كنت تشكين من امتلاء وجهك ولا تعرفين كيف تخفّفين من هذه المشكلة، أمامك حلّان: الأول من خلال قصّة شعر مثالية، والثاني يعتمد على تقنية بسيطة في الماكياج.

وتعد أفضل قصّة للوجه الممتلىء هي القصّة المتدرّجة أو ما يعرف بال "ديغراديه" Degrade لأنها تنحت الملامح، خصوصًا إذا كانت تقنية تصفيفها تعتمد على إبقاء خصلات الشعر الطويلة ملاصقة للوجه بحيث تخفف من امتلائه.

تجنّبي القصّات القصيرة التي تزيد من امتلاء الوجه خصوصًا القصّة التي تكون فيها خصلات الشعر متساوية الطول. يمكنك اعتماد الغرّة فوق الجبين شرط أن تكون خصلاتها طويلة وغير متساوية الطول Asymmetric. كذلك، ننصحك باعتماد التسريحات الملساء لأن الشعر الأجعد يجعل الوجه يبدو مكتنزاً.

أما فيما يتعلق بالماكياج، اعتمدي تقنية نحت الملامح أو ما يعرف بالكونتوريغ، باتباع الإرشادات التالية:

زمّي شفتيك على شكل دائرة أو حرف O باللغة الأجنبية، ما يسهّل عليك تحديد المنطقة الناتئة من الخدّين، عندها، ارسمي بمستحضر الأساس أو القلم المخصّص لنحت الملامح Contouring Stick الداكن خطًا بارزًا يمتد من جانب الفم باتجاه الرانفة Ear Lobe لتحديد أسفل الخدّ وتنحيفه.

وزّعي بودرة الخدود البرونزية في وسط الخد، وضعي لمسة من المستحضر المعزّز للإشراق عند نتوء الخدّين.

امزجي الخطوط المرسومة جيّدًا بحركات رشيقة ومتتالية في شكل تصاعدي، انطلاقًا من وسط الوجه باتجاه زواياه الخارجية.

Tip: استعملي الألوان البرونزية لنحت الخدود وتنحيفها بدلًا من استعمال الألوان الوردية الزاهية