تراند اليوم : تجنبي هذه الأطعمة أو الإكثار منها للحصول على جسم رشيق وجميل

بيروت/ الخليج 365

قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تجنبها أو الإكثار منها للحصول على وزن مثالي دون سمنة مفرطة:

1- الخبز الأبيض، وهو يملك محتوى سكرياً مرتفعاً يجعل مستوى هرمون الأنسولين يقفز عالياً من أجل حرق كمية السكر الموجودة في الدم، فتتحول هذه الى مخازن دهنية في الجسم، خصوصاً في منطقة البطن، من هنا ينصح باستبدال الخبز الأبيض بمنتجات محضرة من الحبوب الكاملة التي تملك سكراً أقل.

2- الأغذية المحتوية على صفر في المئة من الدهون، يجب الحذر منها لأن نزع الدسم منها غالباً ما يتم استبداله بمادة السكر التي يتم استهلاكها من دون أن ندري. عدا هذا، فإن المستهلك يظن أن هذه الأغذية ليست سيئة للصحة ما يدفع الى تناول مزيد منها، وبالتالي الى استهلاك مزيد من السعرات الحرارية التي تتحول الى شحوم مكتنزة في الجسم.

3- الأرز الأبيض، وهو يوجد في الكثير من الأطباق، ولا يختلف كثيراً عن الخبز الأبيض، فهو غني بالسكريات التي تشجع الجسم على تخزين الشحوم، من هنا الصعوبة في تخسيس الوزن. والأفضل اختيار الأرز الأسمر الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن، خصوصاً أن بحوثاً وجدت أن قشور الأرز الأسمر الكامل تحمي من الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وداء الربو والسرطان.

4- رقائق حبوب الفطر: وتمتاز غالبيتها بغناها بالسكر والملح والدهون التي تعطي سعرات حرارية عالية، إضافة الى أن مثل هذه الرقائق يضم جزيئات البروتينات والسكريات والدهون لكنها تكون فقيرة بالفيتامينات والمعادن.

5- رقائق البطاطا، وفيها نسبة كبيرة من السكريات والدهنيات التي تعرقل تخسيس الوزن، إضافة الى كونها تضم باقة من المواد الكيماوية الخطيرة المضرة بالصحة

6- وجبات الطعام الجاهزة، وهي تجمع بين طياتها الكثير من الدهون والكربوهيدرات التي تعطي مزيداً من السعرات الحرارية التي تتحول الى مخازن شحمية في الجسم.

7- البيتزا، ويجب الحد منها بشكل كبير لأنها تحتوي على الدهون والكربوهيدرات على حد سواء، ما يجعلها تساهم في تعزيز المخزون الشحمي في الجسم. والشيء نفسه عن البسكويت والمعجنات والكعك والحليب والحلويات والآيس كريم والسندويشات.

8- الكوكيز، قد يظن بعضهم أن هذا النوع من المخبوزات خفيف للجسم، لكن هذا غير صحيح. فهو يحــــتوي على سكريات ودهون مشبعة وزيوت مهدرجة تشكل عقبة كبيرة أمام تخسيس الوزن.

9- عصائر الفاكهة الصناعية، وتحتوي على كمية كبيرة من السكر الذي يسبب زيادة سريعة في مستوى الغلوكوز في الدم، ما يؤدي بدوره إلى حدوث ذروة في مستوى هرمون الأنسولين تعمل على تحويل السكر وتخزينه في شكل دهون في الجسم.

10- المشروبات الغازية، ويكفي أن نقرأ السطور المكتوبة على الملصق الخاص بهذه المشروبات لنجد أن السكر هو المادة الأكثر استخداماً في صناعتها، سواء أكان سكراً عادياً أم سكر الفركتوز المركز. وبالطبع، فإن وجود السكر هنا سيكون حجر عثرة أمام خفض الوزن