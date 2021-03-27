تراند اليوم : فيديو شاهد.. ضرب فتاة مصرية في بريطانيا بشراسة

لندن- الخليج 365:

عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي شريط فيديو يظهر الاعتداء على طالبة مصرية تدعى مريم مصطفى من قبل 10 فتيات من أصول إفريقية في بريطانيا.

وقالت والدة مريم، في تقرير عرضه برنامج "العاشرة مساءا"، على قناة دريم، إن "ابنتها تعرضت للاعتداء من قبل 10 فتيات بريطانيات، وأن الفتيات سحلنها مسافة 20 مترا في أحد الشوارع المزدحمة بالمارة".

وأضافت: "ابنتى استطاعت الهروب من الفتيات واختفت في أحد الحافلات، لكن الفتيات واصلن الاعتداء عليها بالضرب حتى فقدت وعيها، واتصل السائق بسيارة الإسعاف"، مؤكدة أن "الشرطة البريطانية لم تلق القبض على الفتيات حتى الآن، رغم مرور أسبوع كامل على الواقعة".

وأوضحت أن ابنتها تعرضت لاعتداء آخر منذ نحو 4 أشهر على أيدي اثنتين من الفتيات العشرة، وأن ابنتها "محتجزة الآن في أحد المستشفيات تصارع الموت؛ بسبب شراسة الاعتداء عليها".