تراند اليوم : النجم امير دندن يستعد لإطلاق أغنية رومانسية جديدة

بعد النجاح الكبير للأغنية الوطنية " يا بطل " وهي الاولى للنجم العربي امير دندن والتي قام التلفزيون الفلسطيني بتصوريها بأسلوب الفيديو كليب في مدينة القدس المحتلة وإنتاجها ، لتجري الاستعدادات لان لإطلاق اغنية رومانسية بعد ان اختار جمهورية مصر العربية لتسجيل العمل وهي من كلمات والحان احمد الزعيم فيما سيقوم بعمل التوزيع الموسيقي والمكس والماستر عادل عايش ومنتج فني حازم العساف وأشراف عام اياد النقيب ومن انتاج سامي واكد .

واختار ساحر الكلمة هذا العمل ليفيض جمالاً ويتموَّجُ بعذوبةً صوته ليلامس قلوب جمهوره العربي الذي تابعه بشغف خلال مشاركته في برنامج اراب ايدول خصوصا وهو الذي ابهر كبار النجوم خلال تلك العروض بصوته وحضوره القوي .

كما سيقوم النجم امير دندن بتصوير هذا العمل بأسلوب الفيديو كليب في اوكرانيا تحت ادارة المخرج زياد خوري ليكون العام 2018 عاما يحمل الكثير من الاعمال الغنائية التي سيتم اطلاقها بالإضافة الى احياء العديد من الحفلات التي سيحييها في دول عربية وللجمهور العربي في المهجر .