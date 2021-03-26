تراند اليوم : يوفنتوس يسعى لأن يصبح الأكثر "رعبا" في أوروبا

يبدو أن فريق يوفنتوس في طريقه إلى أن يصبح الفريق "أكثر رعبا" على المستوى الأوروبي بعد أن اعتاد احتكار الألقاب في الدوري الإيطالي.

وأكد المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي جوزيبي ماروتا أن المدافع الصلب ليوناردو بونوتشي قائد ميلان يريد العودة إلى أحضان السيدة العجوز.

وقال جوزيبي ماروتا في تصريحات صحيفة نقلها موقع (سبورت 360): "يريد ليوناردو العودة إلينا، ونريد إرضاءه".

وأضاف: "إنها مفاوضات معقدة على الرغم من ذلك. نحن نحاول، عرضنا غونزالو هيغواين على ميلان، ولكن بدون نتيجة إيجابية حتى الآن".

ولا يعد بونوتشي اللاعب الوحيد الراغب في العودة إلى اليوفي، فهناك أيضا النجم الفرنسي بول بوغبا كما أكد الهولندي مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الدولي الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، والمتوج بلقب بطل مونديال "روسيا 2018" مع منتخب الديوك الفرنسي، أبلغ إدارة الشياطين الحمر، برغبته في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أيضا أن الظهير الأيسر ليوفنتوس، البرازيلي أليكس ساندرو، عدل عن رغبته في الرحيل عن النادي، رغم اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب البرازيلي قرر البقاء في صفوف السيدة العجوز، بعد وصول كريستيانو رونالدو، للفريق لرغبته في اللعب بجوار الهداف البرتغالي.

وانضم اللاعب البرازيلي لليوفي، قبل 3 سنوات، قادما من بورتو البرتغالي، وكان قريبا من الانتقال لتشيلسي، الصيف الماضي.

