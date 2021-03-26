تراند اليوم : جدل عارم.. حيوان قارض على سطح المريخ؟

أريزونا / وكالات / مشرق نيوز

أثارت صورة لسطح كوكب المريخ نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا "NASA،" ضجة عارمة لما بدا في الصورة أنه حيوان قارض.

وهذه الصورة هي من www.ufosightingsdaily.com الذي يتابع أنشطة وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية، ويشارك فيه باحثون ومهووسون بالفلك.

أحد هؤلاء ركّز في الصورة قبل أن يقوم بتكبيرها وفتح جدلا لا ينتهي حتى الساعة.

صورة سطح كوكب المريخ قبل تكبير حجمها تم أخذها بواسطة الكاميرا المثبتة على الروبوت "كوريستي."

وفي الحقيقة لم ينتبه خبراء "ناسا" للصورة، إلا أنّ أشخاصا قاموا بتكبير حجمها ومن ثم تم تناقلها عبر الانترنت لينتهي الجدل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بحيوان قارض على سطح المريخ.

ويشار إلى أن هذه الادعاءات غير صحيحة، والا لرأينا الخبراء والمختصين بناسا قد أعلنوا عنه ليصبح بذلك أحد أهم الاحداث التي تمر على البشرية.

شاهد ماذا رسم المسبار على سطح المريخ

وفيما يلي صور مكبرة بصورة تسلسلية للرحلة التي قام بها كورتيسي بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول من العام 2012.