تراند اليوم : تحليل: السفر عبر الزمن للمستقبل حقيقي وممكن

نيويورك / وكالات / مشرق نيوز

لا تزال أفلام الخيال العلمي والسفر عبر الزمن للمستقبل تسيطر على عقول وأذهان العديد من الناس، ولكن هل هذا الأمر ممكن على أرض الواقع؟

نعم، إنه ممكن، فمنذ النظرية التي وضعها أحد أشهر علماء الفيزياء في عصرنا الحالي، ألبيرت اينشتاين، والتي بين فيها أن عملية السفر نحو المستقبل ممكنة، لا زال العلماء يبحثون عن أدوات ونظريات يمكن من خلالها السفر نحو للمستقبل.

السفر للمستقبل ممكن، ويمكننا فعلا القيام به، ويمكن لأي فرد تجربة هذا الامر، حيث يمكنك السفر من العاصمة البريطانية لندن إلى نيويورك في الولايات المتحدة وتعود مرة أخرى بشكل مباشر فإنك ستكون قفزت إلى المستقبل بمقدار جزء بسيط من الثانية.

وبالقياس على هذه التجربة إذا سافر شخص إلى نجم "فيغا" الذي يبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وباستخدام مركبة لها القدرة على السفر بسرعة تصل إلى تسعة أعشار سرعة الضوء (سرعة الضوء تساوي 300 ألف كيلومتر بالساعة) فإن ما يحصل هو كالتالي:

الرحلة ستبلغ مدتها سبع سنوات بالنسبة إلى الشخص الموجود على متن المركبة الفضائية، إلا أنه عند العودة إلى الأرض سيكون قد مر على غيابه 42 عاما بالنسبة لسكان الأرض.