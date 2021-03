تراند اليوم : طبيبة سعودية تفوز بجائزة " امرأة هذا العام " من المؤسسة الامريكية العالمية

لندن / مشرق نيوز /

حصلت الدكتورة ميساء محمد السويلم استشارية طب وجراحة العيون والمدير الطبي لمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بعرعر على جائزة "امرأة هذا العام Woman of the Year" من المؤسسة الأميركية العالمية "من هو" (Who is Who)، وذلك نظير إسهاماتها البارزة في المجتمع المحلي وإنجازاتها في مجال الطب وتحسين صحة العيون في المنطقة.

الجدير بالذكر أنَّ هذه الجائزة تمنح سنوياً لامرأة من كل دولة على مستوى العالم، وفقاً لمعايير عالميَّة، وقد فازت بالجائزة الدكتورة السعودية العام الماضي أيضا .

والدكتورة سويلم تتمتع بالعضويَّة الدائمة بالمؤسسة الأميركيَّة العالميَّة، وأنّها مدرجة ضمن القاموس العلمي المرجعي العالمي بها، وحصلت على العديد من الشهادات والدروع الاستحقاقيَّة في مجال الأعمال والاختصاصات الطبيَّة العلميَّة.