تراند اليوم : دراسة: النساء يفضلن ارتداء اللون الاحمر أثناء فترة الخصوبة

كندا / مشرق نيوز /

أظهرت دراسة كندية حديثة، جود ترابط واضح بين اللون الذي تختار ارتداءه المرأة وفترة الخصوبة لديها.

وأجريت الدراسة على 124 امرأة تتراوح أعمارهن بين الـ18 والـ47 سنة تم سؤالهن عن لون القميص الذي يرتدينه، بالإضافة لتاريخ آخر دورة شهرية لديهن، وذلك ليتمكن الباحثون من تقدير فترة خصوبتهن.

ولاحظ الباحثون أنّ احتمال أن تكون المرأة في فترة الخصوبة أعلى بـ3 مرات عند النساء اللواتي يرتدين اللون الأحمر أو الزهري ولم يحدد السبب وراء ارتداء المرأة للون الأحمر في فترة الإباضة والخصوبة.

ومن المعروف أن اللون الأحمر مرتبط بالحب والمشاعر، وقد بينت دراسة سابقة أن الرجال أبدوا إعجابهم بالنساء وصرحوا بأنهن أكثر جاذبية عندما كانت صورهن ضمن إطار اللون الأحمر.

يذكر أن عيب الدراسة يكمن في أنها لم تفحص الهرمونات عند النساء والتي تكون مستوياتها أكثر دقة لتحديد فترة الخصوبة.