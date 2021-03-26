تراند اليوم : أطباء يسحبون قلماً ظل في جمجمة مريض أفغاني 15 عاماً

برلينمشرق نيوز

أصيب أطباء ألمان بالدهشة عندما اكتشفوا قلما مغروزا منذ سنوات عدة في جمجمة شاب يشكو من آلام في رأسه، على ما ذكر المستشفى الأربعاء.

وكان المريض وهو أفغاني عمره 24 سنة يعاني آلاما في الرأس واضطرابات في البصر في عينه اليمنى وإفرازات من أنفه قد أدخل مستشفى آخن (غرب المانيا) للخضوع لفحوص طبية.

وعند تمرير جمجمته تحت الأشعة، رصد الأطباء "ظلا طويلا يدل على جسم غريب"، بحسب وثيقة المستشفى المتخصصة في جراحة الفم والفك والوجه.

وعند سؤال المريض عن مصدر الجسم الغريب، قال إن كل ما يتذكره أنه "وقع في المدرسة قبل 15 سنة ونزف من أنفه".

وأثناء الجراحة، سحب الأطباء من جمجمة المريض "قلما طوله 7 سنتمترات تقريبا".

وتعافى المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه بسرعة بعد الجراحة وغادر المستشفى بعد أيام قليلة.