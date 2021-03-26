تراند اليوم : كيف توفقين بين بيتك وعملك ؟

تواجه المرأة العاملة الكثير من الصعوبات للتوفيق بين منزلها وعملها، وذلك لأن موضوع الاهتمام بالأولاد يتطلب الكثير من المسؤولية والحذر، وكذلك الأمور العملية الصعبة التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق والدراسة.

ولذلك نقدم لكي هنا بعض النصائح والإرشادات التي تفيد في هذا المجال:

• خصصي وقتاً لمنزلك ووقتاً لعملك، فحين تكونين في مكان العمل فكري في العمل، ومتى أتيت الى المنزل انسي الأوراق والمكتب وفكري فقط بمنزلك، يمكنك أيضاً أن تجعلي من يوم عطلتك يوماً لإنهاء كل أعمالك.

• اطلبي المساعدة من زوجك وأهلك في بعض الأحيان لأنك لا تستطيعين القيام بكل الأمور وحدك، ويمكن أن تأتي بالطعام من منزل أمك أو أم زوجك حين لا تستطيعين الطهو في بيتك جراء عملك الكثير.

• استشيري زوجك في كافة الأمور الحياتية وخصوصاً تلك التي تختص الأولاد، لأن الأكيد أنه يرى الأمور بطريقة مختلفة عنك.

• قومي بكتابة لائحة بكل ما عليك القيام به في المكانين وحددي الأهم لتبدئي بتنفيذه، وذلك سيساعدك إلى حد كبير في البدء بالأفضل.