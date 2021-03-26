تراند اليوم : اضرار حب الرشاد على صحة الجسم

حب الرشاد من أبرز أنواع النباتات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ومنها الكالسيوم والحديد والفسفور والمغنسيوم.

ولكن الافراط فى أى شئ قد ينقلب ضده لذلك الاكثار من تناول حب الرشاد يسبب اضرار عديدة للجسم، ووفقا لما ذكره موقع webmd فإن اضرار حب الرشاد هى:

اضرار حب الرشاد

اضرار حب الرشاد

1:يحتوى حب الرشاد على خصائص مدرة للبول لذلك قد يزيد من التبول.

2:يجب ان تمتنع المرأة الحامل عن تناول حب الرشاد حيث انه يسبب الاجهاض ومشاكل صحية للجنين وانقباضات فى الرحم.

3:قد يسبب قصور وتضخم فى الغدة الدرقية.

حب الرشاد

4:الجرعات الزائدة من حب الرشاد يعمل على نقص البوتاسيوم فى الجسم.

ولكن تناول حب الرشاد بكمية معقولة يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ومن فوائد حب الرشاد.

فوائد حب الرشاد

1:يستخدم حب الرشاد فى علاج الالتهابات والجروح وذلك لاحتوائه على نسبة عاليه من العناصر الغذائية المفيدة فى علاج الالتهاب والقرح.

2:له دور فعال فى علاج عرق النسا والتخلص من الالم الشديد الناتج عن الاصابة به.

3:يعمل على علاج أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو ونزلات البرد والأنفلونزا نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية وخصائص مقاومة للفيروسات والالتهابات.

4:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والاضطرابات وعسر الهضم.

5:يعالج تسوس الاسنان ويحمي اللثة من الالتهابات والتورم.

6:يساعد على فتح الشهية وعلاج النحافة.

فوائد حب الرشاد



7:يحمى الجسم من الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والمعدة والبروستاتا والثدى.

8:يحتوى حب الرشاد على بعض الخصائص التى تعمل على تنشيط الرغبة الجنسية .

9:يكافح الفيروسات والجراثيم ويحمى الجسم من الاصابة بالعدوى.

12:يعزز صحة الشعر ويحميه من التساقط والقشرة ، كما انه يعمل على حماية فروة الراس من الالتهابات والحكة.

13:يحافظ على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من حب الشباب والبقع الداكنة.