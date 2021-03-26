تراند اليوم : كيم كارداشيان لا تستبعد ترشحها لرئاسة أمريكا

قالت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كيم كارداشيان، إنها لا تسعى للترشح لرئاسة أمريكا، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت أنها لا تستبعد الفكرة تماما.

وقالت كارداشيان (37 عاما) خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعقيبا على خوض سباق الترشح للرئاسة الأمريكية: "لا تستصعب شيء أبدا".

وأثار تصريح كيم كارداشيان السابق، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدى غالبيتهم رفضا لفكرة ترشحها لرئاسة أمريكا.

ويعتبر المطرب الأمريكي، كانيى ويست، زوج كيم كارداشيان، من الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ألمح إلى احتمالية ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما عرضه للعديد من الانتقادات عبر "تويتر"، وانصراف العديد من معجبيه عن تتبع حسابه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقى نجمة برنامج الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، في أواخر شهر مايو/ أيار، من أجل مناقشة معها الإصلاح في السجون.

وكتب ترامب على تويتر: "لقد عقدت اليوم اجتماعا رائعا مع كيم كارداشيان، وتحدثنا عن إصلاح السجون وإصدار الأحكام".