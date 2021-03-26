تراند اليوم : لمن يعاني ضعف النظر.. نظارة "ذاتية التركيز"

ابتكر باحثون من جامعة "ستانفورد" الأميركية تقنية جديدة قد تجعل النظارات أكثر فعالية، وتساعد الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، وذلك بتزويدها بعدسات ذاتية التركيز.

ويهدف الباحثون من تصميم نظارة "أوتوفوكال" لإعادة النظر السليم لمن يعانون من طول النظر الشيخوخي، وهي حالة تفقد المصاب قدرته على التركيز على الأشياء القريبة.

وذكر موقع "مرصد المستقبل" أن "أوتوفوكال" زوّدت بمستشعرات لتتبع العين، وكاميرات استشعار العمق، وجهاز توجيه العدسات ذاتية التركيز.

وتستطيع النظارة تتبع التغير في تركيز العين، فترصد تلك التغيرات، ثم تعدّل عدساتها للتركيز بنفس الآلية التي تعمل بها العين البيولوجية، ما يتيح الرؤية بشكل أفضل.

ومن المقرر أن يعرض فريق البحث الأميركي النظارة في أغسطس المقبل، بمدينة فانكوفر الكندية، خلال مؤتمر "سيغراف" المتخصّص في التقنيات البصرية الناشئة.

ويعاب على هذه النظارات أنها لا تتمتع بشكل جذاب، وقد يرجع ذلك إلى أنها ما زالت نموذجا أوليا لم يطرح في الأسواق بعد.