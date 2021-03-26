تراند اليوم : تحقيق روسي في حادث طائرة المنتخب السعودي

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء الاثنين أن هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) ستحقق في واقعة لطائرة تابعة لشركة روسيا للطيران كانت تقل منتخب السعودية لكرة القدم إلى روستوف-أون-دون من أجل خوض مباراة في كأس العالم ضد أوروجواي يوم الأربعاء.

وقالت إنترفاكس، نقلا عن روسافياتسيا، إنه أثناء هبوط الطائرة اندلع حريق بسيط في أحد محركاتها لكنها هبطت بسلام باستخدام محركين ولم يكن هناك أي تهديد لسلامة الركاب.

ونقلت إنترفاكس عن متحدث باسم روسافياتسيا قوله "ستحقق روسافياتسيا في أسباب الواقعة مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة التي طورت وأنتجت المحرك".

وطمأن الاتحاد السعودي برسالة على حسابه الرسمي في تويتر جاء فيها: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُطمئن الجميع، على سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت قبل دقائق في مطار "روستوف أون دون"، ويتجه الآن أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم".