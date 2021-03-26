تراند اليوم : هكذا نعى عادل إمام ماهر عصام

نشر الحساب الرسمي للفنان عادل إمام، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو وصورة للفنان الراحل ماهر عصام، ناعيا أياه بعد وفاته إثر تعرضه لنزيف في المخ.

وكان مقطع الفيديو من فيلم "النمر والأنثى" الذى شارك ماهر عصام وهو طفل صغير، في بطولته مع الزعيم عادل إمام، والنجمة آثار الحكيم.

وعلق الحساب الرسمي للزعيم على الفيديو قائلا: "وداعا ماهر عصام".

وكان الفنان ماهر عصام، قد توفي صباح أمس الأحد، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ويتلقى اليوم أصدقائه وعائلته عزاءه بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

