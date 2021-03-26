تراند اليوم : الصين تطرح أول جهاز لعلاج السرطان بنيوترونات البورون

أعلنت مصادر طبية صينية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع بدء استخدام أول جهاز صينى يعتمد على مسرع لعلاج السرطان بتقنية الأسر الإشعاعى لنيوترونات البورون (بى.إن.سى.تى) فى عام 2019.

وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن جامعة نانجينج لعلوم الطيران والفضاء وعدد من الشركات هى من قامت بتطوير هذا الجهاز، حيث يخضع حاليا لمرحلة الاختبار.

ويهدف الجهاز الذى يعمل بتقنية (بى.إن.سى.تى) إلى علاج مرضى السرطان بالإشعاع من خلال قيام الأشعة النيوترونية بتدمير الأورام التى تحتوى على مركب البورون دون إلحاق أى ضرر إشعاعى بالأنسجة الطبيعية المجاورة، ويعد هذا العلاج أقل ضررا من العلاجات الراهنة، كما أن أعراضه الجانبية أقل.

وقال ليو يوان هاو أستاذ العلوم والهندسة النووية في الجامعة" إن التحدى الأكبر فى تطوير وتطبيق تقنية (بى.إن.سى.تى) هو مصدر النيوترون.. موضحا أن النيوترونات يمكن إنتاجها من خلال مفاعل أو مسرع، لكنه نظرا لأمور تتعلق بالتكاليف والسلامة، ولأنه من الصعب بناء مفاعلات فى المستشفيات، فإن استخدام مسرع يعد أرخص وأكثر أمنا ويمكن معه التحكم بسهولة فى الأشعة النيوترونية".

وأشار إلى أنه فى الوقت الراهن هناك دول مثل اليابان وفنلندا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة تعد رائدة فى الدراسات السريرية لتقنية (بى.إن.سى.تى) وحققت تقدما فى علاج سرطان الدماغ والعنق.