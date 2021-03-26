تراند اليوم : وصية ماهر عصام كشفت الكثير عن ألمه النفسي قبل وفاته!

كشف الفنان محمد عبد الحافظ عن وصية صديقه المقرب الأخيرة الفنان ماهر عصام قبل وفاته، وهي أن يدفنه بجوار شقيقته في مقابر الأسرة

وقال محمد عبد الحافظ أن صديقه ماهر عصام أوصاه أن يدفنه بجوار شقيقته في مقابر العائلة بابو رواش، والتي رحلت عن عالمنا منذ سنوات، ولكنها تركت أثراً كبيراً داخله وجعلته يعيش وقتاً صعباً بعد رحيلها لتعلقه الكبير بها.

وصية ماهر عصام قبل وفاته



وكان محمد عبد الحافظ لم يترك ماهر عصام لحظة واحدة منذ نقله إلى مستشفى امبابة، فور تعرضه لنزيف حاد في المخ، حتى نقل إلى مستشفى دار الفؤاد، بعد دخوله في غيبوبة.

وكشف مصدر مقرب من ماهر عصام أن حياة الراحل كانت حزينة للغاية، حيث توفيت شقيقته بفضل نزيف في المخ، ولم يمر سوى عامين ورحلت والدته هي الأخرى، بحسب نجوم مصرية.

وشكل خبر وفاة ماهر عصام صدمة في الوسط الفني، نظراً لرحيله المفاجئ وهو مازال شاباً في ريعان شبابه.

وكانت إيمي طلعت زكريا كشفت من خلال حسابها على انستقرام، أن ماهر عصام تعرض لنزيف في المخ، بعد انفعاله من جراء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي، ليتم نقله إلى المستشفى في الحال، وطلبت من متابعيها الدعاء له، ولكن لم يمر سوى يوم وأعلنت وفاته.

