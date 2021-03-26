تراند اليوم : صور.. 4 مصابين فى حادث إطلاق نار وسط مدينة مالمو السويدية

أعلنت الشرطة السويدية، سقوط 4 مصابين على الأقل جراء إطلاق نار فى وسط مدينة مالمو، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

ونقلت وكالة (تى.تى) السويدية للأنباء عن الشرطة السويدية، قولها اليوم الاثنين، إنه لا داعى للذعر بعد حادث إطلاق النار على عدد من الأشخاص فى مدينة مالمو بجنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن شرطى لم تذكر اسمه قوله إن أربعة أشخاص أصيبوا دون أن تذكر درجة إصاباتهم، ونقلت الوكالة عن ستيفان سوديرهولم المتحدث باسم الشرطة قوله "أغلقنا المنطقة ونجرى عمليات استجواب وسوف نستجوب المصابين إذا كانت لديهم القدرة أو الرغبة فى الحديث

الشرطة السويدية فى موقع الحادث

الشرطة السويدية