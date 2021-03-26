تراند اليوم : وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 19 يونيو أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، وفاة الفنانة آمال فريد فى مستشفى شبرا العام.

وأضاف مجاهد أن الفنانة دخلت العناية المركزة لمستشفى شبرًا العام، مساء أمس، بعد تعرضها لأزمة صحية، وتلقت الرعاية اللازمة، إلى أنه حان قدرها وتوفيت فجر اليوم.

كانت الفنانة آمال فريد، 80 عامًا، قد نقلت إلى مستشفى شبرا العام، فى ساعة متأخرة من الليل، بناءً على طلب الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.

واقترحت وزارة التضامن أن تعالج فى مستشفى شبرا العام على حساب الدولة، وتابع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين حالتها بصفة مستمرة إلى أن وفاتها المنية اليوم.