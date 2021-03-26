تراند اليوم : لهذا السبب عمرو يوسف يمنع زوجته كندة علوش من التحدث باللهجة السورية

خلال حلوله ضيفاً على برنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” تحدث الممثل المصري ​عمرو يوسف​ عن دوره الذي أداه مؤخراً في مسلسل “طايع” الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الفائت.

وكشف يوسف عن منعه زوجته الممثلة السورية ​كندة علوش​ من التحدث باللهجة السورية من اجل عدم التشويش عليه بإتقانه للهجة الصعيدية التي كان يتحدث بها في المسلسل.

وأشار يوسف إلى أنه طلب من زوجته ذلك بعد أن فوجىء بنفسه وهو يقول إحدى الكلمات بالسورية خلال تصوير المسلسل.

وأضاف إلى أنه كان يتحدث باللهجة الصعيدية ليس فقط أثناء التصوير، بل عمد إلى التحدث بها في المنزل ومع أصدقائه وذلك قبل حوالي الثلاثة أشهر من أجل