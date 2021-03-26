تراند اليوم : توقعات برج السرطان 2020 ماغي فرح

توقعات برج السرطان 2020 ماغي فرح نَشرت ماغي فرح أهمّ توقعاتها لبرج السرطان مع العام الجديد 2020 لمواليد (22 حزيران – 22 تموز)، واعتبرت في توقعاتها أنّها سنة تاريخية لن تَنساها لوقت طويل، وتحمِل تغييرات مُفاجئة وتقلبات سريعة تكادُ لا تستوعبها في اللحظة نفسها، قد تحتفظ لك بفُرص كثيرة حيناً، ثُمّ تحذّرك من خوض غمار بعض التجارب أحياناً أخرى، من جهة تعرف تكريماً، ومن جهة أخرى تفرض عليك حظراً كبيراً، إلاّ أنّ النصف الثاني يحمل المشاريع الجديدة والتعويض.

بعد شهر آذار (مارس) تحقق بعض المشاريع بسرعة خيالية، وقد تطرأ أحداث مفاجئة هي إيجابية في معظمها، ولو صعقتك في البداية أو شكّلت لك عائقاً، قد تلعب دور الشرطي وترتب بعض العلاقات وتضطر لتقريب وجهات النظر في سنة تثبّت خلالها قواعدك وتحقق أيضاً أرباحاً مالية في مجال عقاري أو تجاري أو عبر بعض الأسفار، تبدو الصحة جيدة، يعرف البعض شفاءً وانتقالاً إلى فترة نقاهة إيجابية.

عاطفياً، يطلّ العازبون على فترة مميّزة تجلب إليهم الاستقرار والشعبية الكبيرة، وقد تلتقي أشخاصاً يثيرون إعجابك وتعيد الصّلة بأصدقاء قدامى، قد تُقدم على زواج إذا كنت مرتبطاً بعلاقة، في حين يُنشئ البعض الآخر عائلة جديدة ويفرح بحمل وإنجاب.

أما المعاكسة الفلكية فهي تعفي مواليد الدائرة الأولى، في حين يكون مواليد الدائرة الثانية أكثر المعنيين بالتغييرات الطارئة.