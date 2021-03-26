تراند اليوم : توقعات برج العققرب 2020 ماغي فرح

توقعات برج العققرب 2020 ماغي فرح في أهمّ توقعات ماغي فرح لمولود برج العقرب (24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني) للعام الجديد 2020الكثير من التغييرات المَصيرية في حياتهم، تُتابع مسيرة التغيير التي بدأتها مُنذ سنة ونصف السنة تقريباً، فتحثّك إرادتك على النهوض بكل شؤون حياتك لتتخذ القرارات بجرأة، وتقود جماعة من الناس وتتكيّف مع كل المستجدات بمهارة أسطورية، قد تُقدم على تعديلات وتغييرات مدهشة وغير منتظرة، حتى ولو أعاق كوكب «ساتورن» في برجك تحرّكك.

هذا الكوكب يترك مواليد الدائرة الأولى بسلام ويرمق إلى مواليد الدائرتين الثانية والثالثة في هذا العام، لكي يفرض عليهم بعض المسؤوليات الضاغطة، قد تحقق إنجازاً كبيراً رغم ذلك لم تتوقعه، وتتوصل إلى مفترق طريق في حياتك وتشعر أن مرحلة قد انتهت لتبدأ أخرى جديدة.

قد تكون الأشهر الستة الأولى مَسرحاً لتحقيق المشاريع الكبيرة وقد تتحول هواية لك إلى مهنة حقيقية. قد تقطف ثمار جهودك في النصف الثاني من السنة، من الممكن أن تستقيل من مكان وترفض تجديد أحد العقود.

تتوقع الأفلاك ربحاً مالياً غير منتتظر تحققه قبل تاريخ 15 تموز (يوليو).

عاطفياً، قد تستهلك عشقاً في النصف الأول بشكل سريع تتخلى عنه في فصل الصيف أو تهتم بزميل أو زميلة في العمل يجذبك حضوره وأناقته وغموضه، لكنك قد تفضّل الوحدة على علاقة مهتزة وترجّح عدم الارتباط إذا مررت في السابق بتجارب عاطفية جارحة.