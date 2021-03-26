تراند اليوم : توقعات برج العذراء 2020 ماغي فرح

توقعات برج العذراء 2020 ماغي فرح دوماً ما يحمل برج العذراء الحظ عند العديد من الفلكيين، وقد وضعت ماغي فرح توقعاتها لمواليد برج العذراء (23 آب – 22 أيلول) في العام الجديد 2020، تُصنّفك الأفلاك بين أكثر الأبراج حظاً في هذه السنة، يعِدُك الفلك بالمكافآت كما بالفرص حتى شهر تموز (يوليو)، فتفوق النتائج كل توقّعاتك، تُخطّط على المدى البعيد وتتخذ قرارات تتعلق بمستقبلك، فتتوفر لك الطاقة اللازمة والصحة والمعنويّات المرتفعة، تتوصل إلى جمع الكثيرين حول مشروع واحد أو إلى النجاح في الشأن العام، أو تقدّم عملاً إبداعياً في النصف الأول من السنة، وتحتفل بالنجاح في النصف الثاني، وقد تكسب جائزة مالية أو معنوية وتحقق النجاحات عبر أسفار تقوم بها وتحظى بأرباح من عمليات خارج مهنتك،

إلا أنّ الفلك يحذّر من بعض التراجع المهني والصحي ابتداءً من منتصف شهر تموز (يوليو) ويخفّ الوهج قليلاً.

تتمتع بشعبية غير اعتيادية على الصعيد الشخصي، إلاّ أنك تشكو من بعض البرودة في العلاقات أو من فراغ وانعزال، هذا لا يمنع من أن يتعرف بعض مواليد العذراء على شخص قد يقلب المقاييس ويحتل القلب، وتكون الأشهر الثلاثة الأولى حافلة بالمستجدات.