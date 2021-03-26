تراند اليوم : توقعات برج الثور 2020 ماغي فرح

توقعات برج الثور 2020 ماغي فرح أمّا لبرج الثور هُناك العديد من التوقعات التي تحمل أحداثاً غير مُتوقعة ومدهشة لمواليد هذا البرج والذين هم في (21 نيسان – 20 أيار) إنها سنة مدهشة تحمل أحداثاً غير متوقّعة، لكنها تسمح لمشاريعك بأن تتجسّد وتتبلور إذا بذلت جهوداً مضاعفة، تتوصل إلى نتائج ملموسة ومدهشة بعد صراعات وتحديات شتى، تميّزك هذه السنة الشجاعة والمقاومة والقدرة على المواجهة في أصعب الظروف، يمكن القول إنك في مرحلة تحضيرية، وهو مشوار بدأته منذ السنة الماضية، يقودك نحو تعلّم جديد والتدرب على أساليب مختلفة حتى تنتقل إلى مرحلة سعيدة وموجة من الحظ تجتاحك في أواخر السنة وفي عام 2019 الذي يحمل الآمال الكبيرة، إنتبه الآن للعروض الوهمية والأفخاخ ومحاولات الابتزاز، لكنك أيضاً قد تحقق أرباحاً وثروة في هذه السنة، رغم هذه الصعوبات والإشكالات، إنها سنة مناسبة لإجراء الفحوصات الطبية ولإجراء عملية جراحية تبشّر بالشفاء.

عاطفياً، تتسارع الأحداث فتحمل مفاجآت وتغييرات في المجال العائلي كما في المجال العاطفي، إذا كنت عازباً فقد يجذبك شخص بسرعة غير متوقّعة، وتجتاز المراحل بسرعة فتتوصل إلى ارتباط دائم، كثيرون من مواليد الثور يغيّرون مكان إقامتهم أو بلد الإقامة، لا بدّ من القول إنّ مواليد الدائرة الأولى يُعفَوْن من المعاكسات الفلكية بالإجمال، ويكون مواليد الدائرة الثالثة أكثر المتأثرين بها.