تراند اليوم : مسلسل ستايش الجزء الثالث .. ستايش الجزء ٣ الحلقة الجديدة HD.. ستايش الجزء 3 مترجم

مسلسل ستايش الجزء الثالث ستايش الجزء ٣ مسلسل ستايش الجزء الثالث ستايش الجزء 3 مترجم يحكي المسلسل قصة امرأة تدعى ستايش تتعرض حياتها الى مطبات اثر قرارات اتخذتها فوقفت بمواجهة والد زوجها العنيد،وستایش فتاة من اسرة محافظة، تتعلق بطاهر فردوس زميل اخيها محمد خلال هروب اخيها من الخدمة العسكرية ومغادرته ايران، بعد مقتل محمد اثناء الهروب وبعدما يسجن طاهر فردوس بسبب تورطه في الجريمة، تنشأ خصومة بين عائلتيهما. وفي النهاية وبعد انتهاء فترة عقوبته يخطب طاهر ستايش رغم رفض عائلته لهذه الخطوبة .

ويعرض على قناة آي فيلم في الساعة 22 بتوقيت مكة المكة المكرمة، حيث سيحل محل مسلسل "لحن الامومة" للمخرج حسين سهيلي زادة ويعاد في اليوم الثاني في الاوقات التالية الساعة 4:00، الساعة 10:00 و الساعة 16:00.

مسلسل "ستايش" من تمثيل: نرجس محمدي، حديث مير أميني، داريوش ارجمند، رامسين كبريتي، ساقي زينتي، صفا اقاجاني، محمد مهدوي، ناجي رجب بور، محمد الهي، آتيه جاويد و مهدي سلوكي.