تراند اليوم : توقعات برج الميزان 2020 ماغي فرح

توقعات برج الميزان 2020 ماغي فرح يحمل عام 2020 لمواليد برج الميزان (23 أيلول – 23 تشرين الأول) حسب ماغي فرح الكثير من التجارب المُتنوعة والمفاجئة، تدخل أيها الميزان سنة مَصيرية تحمل إليك التجارب الكثيرة ومَسيرة من الأحداث المُتنوعة والمُفاجِئة في بعض الأحيان، إذ إنّ المعاكسات الفلكية تَطالك مُباشرة وفي الأشهر الستة الأولى بالتحديد، ثُم تنقلب الأمور لمصلحتك في منتصف شهر تموز (يوليو)، لتدخل فترة هائلة من الإيجابيات والحظوظ والنجاح والتألق والانتصارات، في الصيف تنجح وتكسب جائزة ربما أو تقديراً أو تكريماً. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الحظ المطلق يحميك طوال السنة، وهو يخاطب أكثر ما يخاطب مواليد الدائرة الثالثة، فيحميهم من الأخطار ويعيد إليهم الصحة ويأتيهم بفرص وعروض مميّزة.

قد يستحق بعض مواليد الميزان منصباً أعلى أو تعييناً في مركز ويحصلون عليه في بدايات السنة، وأخصّ بالذكر مواليد الدائرة الأولى الأكثر حظاً، في حين يعاني مواليد الدائرة الثانية من خطر الإقالة أو الاستقالة.

توحي، عزيزي الميزان، بالحب في هذا العام المليء بالاحتمالات والوعود والإغراءات الشخصية. قد يكون النصف الثاني مسرحاً لانتعاش جديد وانطلاقة أكثر وعداً.

عائلياً، تهتم بأحد الوالدين وتحاول أن تصوِّب سلوك أحد الأولاد أو المقرَّبين، تتغيّر ظروف تسمح لك بالتحرّر من بعض القيود.