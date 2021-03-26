تراند اليوم : توقعات برج الاسد 2020 ماغي فرح

توقعات برج الاسد 2020 ماغي فرح يحمل عام 2020 لمواليد برج الأسد (23 تموز – 22 آب) حسب توقعات ماغي فرح الكثير من الأمور الخيرة والجميلة، فمولود الأسد مُطلّ أنت هذه السنة على انقلابات في حياتك المهنية والشخصية على السواء، بحيثُ تُسجّل السماء حدثَين في غاية الأهمية، أولاً دخول «جوبيتير» إلى برجك في 16 تموز (يوليو)، وثانياً رحيل «ساتورن» من معاكسة برجك في أواخر السنة، وهذان الحدثان مصيريان، إذ إنك تبدأ الآن مرحلة جديدة من حياتك تتطلب منك وعياً وثباتاً ومثابرة لتحقيق الأهداف، قد يتبلور مشروع كبير، إذ إنّ عام 2020 هو موعد لتحسين ظروفك المالية، ولو أتت النتائج متأخرة وفي منتصف الصيف. تعاود السيطرة على قدرك ابتداءً من شهر آب (أغسطس)، حيث تنطلق نحو آفاق أكثر وعداً وإشراقاً، فتحقق طموحاتك في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

يجب أن تعلم أنّ منافسين شرساء يعترضونك في أواخر الشتاء وبداية الربيع، كما يفاجئك بعض الأوضاع الصحية بين آذار (مارس) وتموز (يوليو).

عاطفياً، تحتاج إلى فسحة من الحرية فتتردد في الارتباط والالتزام إذا كنت وحيداً، وقد يؤدي سوء تفاهم إلى الانفصال والقطيعة في الأشهر الثلاثة الأولى، تتغير الأجواء في شهر أيار (مايو) فيعدك الفلك بلقاء استثنائي، أما العلاقة الحقيقية فقد تتبلور أكثر ابتداءً من منتصف شهر تموز (يوليو)، أبشّر مواليد الدائرة الأولى أن لا كواكب أساسية تعاكس طريقهم، في حين تعني هذه المعاكسة مباشرة مواليد الدائرة الثانية، خاصة بين شهري أيار (مايو) وأواخر أيلول (سبتمبر).