تراند اليوم : توقعات برج الجوزاء 2020 ماغي فرح

توقعات برج الجوزاء 2020 ماغي فرح أهمّ توقعات برج الجوزاء لماغي فرح في العام الجديد لمواليد (21 أيار – 21 حزيران)، إنّ هذه السنة من السنوات التي فيها خير حسب تكهّنها، حيثُ اعتبرت أنّها سنة النجاح تبشّرك بفترة استثنائية من حياتك لم تعرِفها مُنذ وقت طويل. تبدو بين القلائل الذين لا يتأثّرون بالمعاكسات الفلكية والتي تُهدّد هذه السنة بالأخطار والمتاعب، بل إنّ الأفلاك تدعمك لإطلاق المشاريع والحصول على التقدير والتأسيس لأعمال تجارية أو سياسية أو إعلامية أو صحية وتحقيق النجاح الباهر.

تبدأ المرحلة الأفضل في منتصف شهر تموز (يوليو) بعد فترة من العمل الحثيث، ويدعمك الحظ المطلق ابتداءً من شهر شباط (فبراير) وحتى آخر السنة ويأتيك منقذاً في الدقيقة الأخيرة إذا ساءت الأحوال. تحقق الأرباح سواء عن طريق عمل تقليدي أو ابتكار جديد توظّفه لمصلحتك، إلاّ أنّ فترة دقيقة قد تمرّ بها وتقع بين منتصف شهر أيلول (سبتمبر) وأواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر)، إنّها سنة النهضة بكل معنى الكلمة تفاجئك بإيجابياتها وتحميك من الخضّات.

عاطفياً، لقد انتهى زمن الخيبات والصدمات، وها أنت أمام دورة فلكية أكثر وعداً، إذ يحمل إليك القدر لقاءات مهمة ولقاءً استثنائياً يأتي عن طريق الصدفة، إذا كنت في حالة حداد بعد فراق مَن أحببت فإنّ النصف الثاني من السنة يحمل إليك هذا اللقاء المنتظر، وقد تتبلور علاقة في أواخر العام وتطلّ معها على جديد، قد يشعر مواليد الدائرتين الأولى والثانية بهذه الإيجابيات قبل مواليد الدائرة الثالثة.