تراند اليوم : توقعات برج الجدى 2020 ماغي فرح

توقعات برج الجدى 2020 ماغي فرح 2020 تحمل الكثير من المفاجآت لمواليد برج الجدي (21 كانون الأول – 19 كانون الثاني) حسب توقعات الفلكية ماغي فرح للعام 2020، حيثُ أنّ سنة في غاية الأهمية بالنسبة إلى مواليد الجدي، تحمل المفاجآت كما المواجهات، لكنها تولّد ظروفاً استثنائية تقودك إلى تغيير في حياتك وقناعات جديدة بعد سلسلة أحداث غير اعتيادية. يحالفك «ساتورن» ويعاكسك «جوبيتير»، وذلك حتى فصل الصيف، تكون العيون شاخصة إليك، تثير الفضول في هذه السنة، تثبت مرة أخرى أنّك لا تنهزم ولا تستسلم، وهكذا تواجه كل المستجدات بثقة بالنفس نادرة.

لا شك أنّ المعاكسات الفلكية تستهدفك، إلاّ أنّ «جوبيتير» ينتقل في 16 تموز (يوليو) إلى برج الأسد ليتركك بسلام، حاذرْ من بعض المشاكل القانونية إذ قد يتعرض بعض مواليد الجدي، وخاصة مواليد الدائرة الثانية، للمساءلة والمحاكمة إذا ارتكبوا أي خطأ.

تساهم في أعمال عامة كلما اقتربت من فصل الصيف، فتزداد شعبيتك وتبدأ عملاً ربما في مجال مؤسساتي عام أو حكومي، وقد تحقق ربحاً كبيراً بفضل بعض الاستثمارات المالية الناجحة أو بفضل ترقية تستحقها أو إرث عائلي للبعض، يتطلب منك الميدان الصحي عناية ودراية.

أما المجال العاطفي فيشكو من خطر الانفصال في بداية السنة وتغيير مكان الإقامة، وتتخذ قراراً بالارتباط في الأشهر الأخيرة من السنة، بعد مرحلة من التردّد ومراوحة المكان. أما إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى فقد تبدو بين أكثر المحظوظين وتحمل إليك السماء مفاجأة سارة جداً.