تراند اليوم : توقعات برج الحمل 2020 ماغي فرح

توقعات برج الحمل 2020 ماغي فرح أهمّ التوقعات التي نشرتها ماغي فرح لمواليد برج الحمل (21 آذار – 20 نيسان) في الحياة العملية والحياتية الخاصة بهؤلاء للعام 2019، في تدخل سنة من الخيارات المصيرية التي يمكن وصفها بالمستبدة والتي تؤدّي حكماً إلى تغيير جذري في أوضاعك. قد تكون واحدة من أكثر مراحل حياتك عصياناً وتمرداً وانتفاضة، خاصة في الأشهر الأولى التي تحمل مَحاذير كثيرة على الأصعدة الصحية، المهنية والشخصية.

تتخلّص من هذه المعاكسة بعد منتصف شهر تموز (يوليو)، إذ تنقلب الأمور لمصلحتك ويحلّ الحظ الجيد محل الأزمات ابتداءً من شهر آب (أغسطس)، فتشعر أنّك تولد من جديد. قد تتولى منصباً أو تُعيّن في موقع مميّز وتعرف الانتصار والمجد، وقد تغيّر مجال عملك كلياً.

عاطفياً، تعاني أيضاً من الارتباكات في الأشهر الستة الأولى، ثم تتبدّل الأحوال في النصف الثاني من السنة، فتدخل فترة ذهبية تجعلك تنعم بالحب، تتلقى عروضاً عاطفية وتتعلّم أنّ تحب من جديد إذا خيّبت السنوات الماضية آمالك، قد تستقبل جديداً في حياتك، ولادة أو حملاً أو زواجاً يخصّك أو يخصّ أحد المقرَّبين، إشارة إلى أنّ مواليد الدائرة الأولى هم الأكثر حظاً هذه السّنة أو الأقل تعرّضاً للمعاكسات الفلكية.