تراند اليوم : نظام نور لنتائج الطلاب 1441 برقم الهويه .. شهادات الطلاب برقم الهوية 1441

يُعتبر نظام نور الالكتروني بوابة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وهي نافذة تجمع كافة مكونات العملية التعليمية ما بين طلبة ومعلمين وإدارات مدرسية وغيرها، حيث يشهد التعليم في المملكة العربية السعودية دائماً التطوير والحداثة، للتسهيل على الطلاب والمعلمين والإداريين الجهد وتقليصاً للوقت ، وهذه المرة كانت باستحداث نظام إلكتروني جديد بإسم نظام “نور” ، هدفه الوصول إلى مقررات الطلاب وتتبع أعمالهم المدرسية ونتائجهم الفصلية ، نظام ” نور” نقطة تحول كبيرة في عملية التعليم في المملكة ، فهو نظام فهرس يربط جميع المؤسسات التعليمية في وزارة العليم ، فهو يعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الأكثر تقدما في العملية التعليمية في المملكة ، حيث أمكن أولياء أمور الطلاب تتبع أحوال أولادهم في المدارس دون بذل عناء الذهاب إلى مدرستهم ، فكل ما عليهم أن يجلسوا في بيوتهم أو أماكن عملهم والدخول إلى نظام ” نور” لمشاهدة نتائج أولادهم أول بأول نظراً لارتباط النظام بالإنترنت.

موقع نظام نور الالكتروني

ويستهدف هذا النظام جميع المراحل التعليمية لمختلف الفئات المدرسية إبتداءاً بالمرحلة الإبتدائية مرورا بالإعدادية ثم الثانوية ، ويتم من خلال النظام التواصل أيضاً بين الطلاب أو أولياء أمورهم مع المعلمين لمعرفة كل ما يخصهم وما هو جديد، ويتم ذلك من خلال التسجيل في النظام عن طريق الهوية أو السجل المدني لأصحاب العلاقة بذلك ، و سنعرض في هذه المقالة على موقعنا موقع ” المشرق” الذي يقدم لكم دائما ما يهمكم وكل ما هو جديد شرح كامل عن نظام “نور” وكيفية التسجيل فيه والإستفادة من خدماته ، مرفقين بذلك الروابط الخاصة بالنظام وصور ، كما سنضع أسفل المقالة فيديو توضيحي يشرح أيضا طريقة التسجيل لمن يجد صعوبة في ذلك.

التسجيل في نظام نور الالكتروني

يوجد في البداية حتى يتم تبسيط شرح الأمور توجد طريقتين ، أولا طريقة الدخول لنظام نور لمعرفة مقررات المناهج ، والطريقة الثانية إنشاء حساب جديد على موقع نور، أولا:

طريقة الدخول:

طريقة الدخول في نظام نور غاية في السهولة ، نظرا لإتباع التعليم في المملكة سياسة التسهيل وعدم تعقيد الأمور بكل ما يخص طلابها خاصة وشعبها عامة ، فيتم التسجيل من خلال الدخول على موقع نظام ” نور” باستخدام رقم الهوية أو رقم السجل المدني، فتظهر لك مباشرة أيقونة مربعة تحتوي على خانتين ، الخانة الأولى تحتوي على رقم الهوية ، والثانية على رقم التحقق ، فما على المسجل إلا أن يكتب في الخانة الأولى رقم الهوية أو رقم السجل المدني كما تحدثنا سابقا ، ويكتب رقم التحقق في الخانة الثانية والذي يحتوي على مجموعة من الأرقام تبلغ أربعة أرقام ، ويكون أسفل رقم التحقق ويتغير رقم التحقق دائما ، ثم نضغط على كلمة بحث ويتم دخولك إلى النظام وعرض محتويات ونتائج الطلاب ، وهذه صورة موضحة لطريقة التسجيل \

رابط نظام نور الإلكتروني

https://noorresults.moe.gov.sa/MarksInquiry/StudentMark.aspx

ثانيا : طريقة إنشاء حساب جديد:

قم بالدخول إلى هذا الرابط (نور)

بعد الدخول إلى هذا الرابط تظهر صفحة تحتوي على أيقونة ” رابط تسجيل لولي الأمر” أضغط على هذه الأيقونة.

بعد ذلك تظهر صفحة تالية تحتوي على مجموعة من البيانات وهي اسم المستخدم المقترح من خلالك ، ورقم الهوية ، قم بإدخال هذه البيانات ثم اضغط التالي.

الصفحة التالية أيضا مجموعة من البيانات مثل الاسم الكامل ورقم الجوال والبريد الالكتروني وغيرها ، فما عليك إلا أن تقوم بتعبئة هذه البيانات.

بعد ذلك وأخيرا تصل رسالة الى رقم الجوال المسجل مسبقا تؤكد نجاح تسجيلك.

نظام نور الدخول برقم السجل المدني

بعد ذلك يكون الطالب أو ولي أمره ، على علم ودراية بنتائجه وتحصيلاته الدراسية بكل سهولة ، ويتم تواصله أيضا مع المعلمين للاستفسار عن أي شيء يريده ، أو في حالة عدم رضاه عن محصوله الدراسي ، وقد حرص مؤسسي نظام نور على عدم الوقوع بأي خطأ لأي طالب ، كأخطاء طباعية أو اخطاء استبدالية ، أو أخطاء تشابهية بين أسماء الطلاب، ونتيجةً لذلك نجح نظام نور في المملكة ويعتبر واحداً من أكبر الأنظمة الخدمية الخاصة بالتعليم التي يستخدمها السعوديون ، نظرا لسهولة التعامل معه ومصداقيته والسرعة في تنزيل الدرجات والنتائج وعدم وقوعها في أي من الأخطاء المذكورة سابقاً.

رابط نظام نور المركزي الالكتروني للاستعلام عن النتائج

منذ تأسيس النظام الذي أعتمد على أفضل وأحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية في مجال التعليم بجميع أنحاء دول العالم ، بلغ عدد مستخدمي النظام أكثر من عشرة ملايين مستخدم من جميع الفئات بما فيهم الطلاب والمعلمين والمدراء وأولياء الأمور وبعض المسئولين الكبار في الوزارة ناهيك عن مديرو إدارات وإقسام أخرى ، وذلك حسب ما نشره موقع نور في أحدث مقال نشره عن أخر إنجازات النظام ، وفي يوم الثالث والعشرون من شهر نيسان الماضي من هذا العام 2019م قالت وزارة التعليم أن نظام نور استقبل في هذا اليم أكثر من 400 الف طلب متزامن للوصول لخدمات هذا الموقع ، وكان أغلب المسجليين من مرحلة رياض الأطفال ، وبناءاً على ذلك قامت الوزارة لمواجهة الضغط الهائل على الموقع بتفعيل إطار الاستجابة للمخاطر واستمرارية الأعمال وذلك بزيادة طاقته الاستيعابية طول هذه الفترة ، ليتماشى مع الحجم الهائل للطلبات المتزايدة في كل دقيقة ، ولأجل ذلك قامت باستدعاء كافة العناصر والطاقات والكوادر والموارد لمواجهة هذه الطلبات بأقصى سرعة، حتى تتم معالجتها بأفضل الطرق والإمكانات .

نظام فارس

هو نظام خدماتي ذاتي ، أطلقته وزارة التعليم بأمر من المملكة هدفه تقديم مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف سواء المعلم أو إداري أو مستخدم أو عامل الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آليا دون الرجوع للإدارة ، ويعد نظاماً مكملا لنظام نور فيما الموارد المذكورة سابقاً.

نظام الخارطة التعليمية

نظام حاسوبي تعليمي وظيفته جمع البيانات من نظام نور وتحليل المعلومات الموجودة فيه والدرجات وسير العملية التعليمية لمساعدة صناع القرار في تعديل البرامج المدرسية والمناهج، وحصر عدد الطلاب واحتياج المدارس سرعتها الاستيعابية وحاجتها للمدرسين، وحصر المدارس وتوفير قاعدة بيانات لإحداثها، وتوفير قاعدة بيانات لكل مدرسة متضمنة عدد الطلاب والفصول الدراسية ونسبة الكثافة وعدد الطاقم التعليمي والمعامل وجميع مرافق المدرسة. حصر المدارس وتوفير قاعدة بيانات لإحداثياتها.ح حصر المدارس وتوفير قاعدة بيانات لإحداثياتها.صر المدارس وتوفير قاعدة بيانات لإحداثياتها.حصر المدارس وتوفير قاعدة بيانات لإحداثياتها.

نظام لقاء

وهو النظام الذي يدعم الاجتماعات المؤسساتية التي تحدث عن بعد عبر الشبكة لتيسير عملية التدريب والعمل بالنسبة للمدرسين، وبث الاجتماعات الكبرى ويتم من خلاله مشاركة جميع الفعاليات التربوية والرسمية، ويهدف إلى دعم مسؤولي ومتخذي القرار في الوزارة عن طريق إدارة الاجتماعات عن بعد، تفعيل دور المسارح وقاعات الاجتماعات الكبرى في بث ومشاركة فعاليات الوزارة مع الجهات المختلفة، تفعيل تقنية الاجتماعات عن طريق إدارة الاجتماعات المرئية في مجال التدريب، الاستفادة القصوى وتفعيل استخدام الإمكانات الموجودة من بنية تحتية للشبكة وخطوط للاتصالات الرقمية باستخدام تقنية الاجتماعات المرئية عن طريقها.

وهنا نكون قد أنهينا مقالاتنا في كل ما يخص نظام أو موقع نور الإلكتروني التعليمي في المملكة العربية السعودية ، متمنين أن ينال أعجابكم ونكون عند حسن ظنكم ونوافي لكم أول بأول كل ما هو جديد .