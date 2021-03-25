تراند اليوم : متى يجب أخذ مكملات فيتامين B12؟

يعد فيتامين ب 12 من الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء ويحتوى هذا الفيتامين على العديد من الوظائف الأساسية فى جسمك.

ووفقًا للموقع الطبى "healthline" فإنه من الضرورى الحفاظ على صحة الأعصاب ودعم إنتاج الحمض النووى وخلايا الدم الحمراء، وكذلك الحفاظ على وظائف الدماغ الطبيعية والمتحكم الرئيسى فى ذلك هو فيتامين ب 12.

المعدل اليومى الموصى به هو حوالى 2.4 ميكروجرام، لكن النسب تزيد قليلاً فى النساء الحوامل أو المرضعات، يتم امتصاص فيتامين ب 12 فى المعدة بمساعدة بروتين لربط هذه المادة بجزيء فيتامينB12 وتسهل امتصاصه فى الدم والخلايا.

يخزن الجسم فيتامين B12 الزائد في الكبد، ويوجد فيتامين ب 12 بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وعدد من الحبوب الكاملة الكبد ولحم البقر والسردين.

متى يجب أخذ مكملات فيتامين B12

الأشخاص الذين يوصى بتناول مكملات فيتامين B12 هم كبار السن والنساء الحوامل والمرضعات والأشخاص النباتيين الذين لا يحصلون على الفيتامين من مصدره الحيوانى، والذين يعانون من مشاكل معوية أو الذين خضعوا لجراحة في المعدة.

تتنوع مكملات فيتامين B12 في أشكال عديدة، سواء على هيئة أقراص أو حقن عضلى أو شراب، ولكن ليس كل حالات نقص فيتامين ب 12 تحتاج إلى تناول مكمل غذائى دون استشارة الطبيب، وتتراوح الجرعة من 150-2000 ميكروجرام، وتوصف حقن فيتامين B12 مدى الحياة كعلاج لفقر الدم الخبيث