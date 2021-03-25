تراند اليوم : آلاف المغاربة يسعون للإنجاب ويتحدون الصعوبات

بات آلاف المغاربة، ممن يعانون مشاكل في الخصوبة، يلجؤون إلى مراكز متخصصة في تقديم المساعدة الطبية من أجل الإنجاب أو الإخصاب الصناعي، رغم التكلفة الباهظة.

وقال موقع "هسبريس"، إن المغرب يتوفر على نحو 20 مركزا لتقديم مثل هذه الخدمات، مضيفا أن تكلفة كل عملية تصل إلى 18 ألف درهم (حوالي 2000 دولار).

واستقبل مركز المساعدة الطبية على الإنجاب في العاصمة الرباط، وهو أول مركز عمومي من نوعه في البلاد، خلال العامين الماضيين، أكثر من 3500 زوج، حيث حصلوا على خدمات طبية حققت نجاحا بنسبة وصلت إلى 27 في المئة، وفق "هسبريس".

وحسب إحصائيات سابقة، فإن 15 في المئة من الأسر المغربية، التي تعاني من مشاكل في الإنجاب، تطلب هذا النوع من الخدمات.

وأعدت الحكومة المغربية مشروعا ينتظر أن يصادق عليه البرلمان من أجل تنظيم ممارسات هذا القطاع، لا سيما مسألة حماية البيانات وتجريم الممارسات التي تعرض السلامة البشرية للخطر.

ومن بين شروط تقديم الخدمة هي أن يكون المتقدمون متزوجين ومر على زواجهم بين 6 أشهر وعام، وقد عانوا خلالها من صعوبة في الإنجاب، وأنهم قد لجؤوا إلى الطرق الطبيعية والتقليدية للإنجاب.

وتعتمد المراكز الطبية على أساليب مختلفة للإنجاب مثل التلقيح داخل الرحم، والحقن المجهري الطبيعي، والحقن المجهري المعتمد على فرز الحيوانات المنوية واختيار أفضلها، وهي التقنية الأكثر تكلفة.