تراند اليوم : لحماية قلبك من الأمراض.. 4 أطعمة احرص على تناولها يوميًا

الطعام هو العنصر الأول فى صحتنا بصفة عامة وصحة القلب بصفة خاصة، لذا يجب أن نختار أطعمة صحية، وصحة القلب والأوعية الدموية تحتاج إلى أطعمة غنية بالفوائد تقلل الكولسترول الضار وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل: السكتة القلبية وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أطعمة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكر موقع "Red online".

وتعتبر سلامة الأوعية الدموية من أساس سلامة صحة القلب، لذا نحتاج إلى دورة دموية جيدة، بمعنى أن نظام الشرايين والأوردة في الجسم يحتاج إلى ضخ الدم الغني بالمغذيات وحمله حول الجسم بشكل فعال.

ومن المهم أيضًا مراقبة الكولسترول، وهو المادة الدهنية التي يستخدمها الجسم لدعم وظائف مثل صنع الهرمونات، لأن بعض أنواع الكولسترول يمكن أن تسبب تضييق الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم.

ويتكون الكولسترول من الجسم ولكن يوجد أيضًا في الأطعمة، وأهمها هى:

الشوفان

1- الشوفان

يحتوى الشوفان على الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تقلل من امتصاص الكولسترول فى مجرى الدم وبالتالي تقلل المستويات الكلية للكولسترول فى الجسم، لذا تناول كوب واحد فقط من الشوفان في اليوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي.

البيض

2- البيض

البيض يحتوى على نسبة عالية من الكولسترول الجيد، لذا يمكنك أن تأكل بيضتين في اليوم في وجبتك كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن يحمي صحة قلبك.

السلمون

3- السمك

خاصة السردين لأنه مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 3 المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في الحد من التهاب وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا تناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

الحمص

4- الحمص

الحمص يقلل بشكل كبير من الكولسترول الضار ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.