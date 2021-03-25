تراند اليوم : تحذيرات ومداهمات.. دول عربية تحذر من "سرطان الأدوية"

حذرت دول عربية من ظاهرة انتشار أدوية مغشوشة في الأسواق السوداء، تمثل خطورة كبيرة على المرضى، وبالخصوص مرضى السرطان وأمراض الكبد، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وطالب برلمانيون مصريون بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة، واستدعاء كافة المسؤولين عن هذه الأزمة، وذلك من خلال جلسة عامة للوقوف على الأسباب ورؤية الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة التي أصبحت تهدد حياة المرضى.

وأشار عضو مجلس النواب أشرف رشاد عثمان، إلى أن حجم تجارة الأدوية المغشوشة بالسوق المصرية يقارب نحو 10 مليارات جنيه سنويا، أي ما يعادل 20 بالمئة من سوق الدواء، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية..

وحسب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب خالد هلالي، فإن أهم أسباب انتشار الأدوية المغشوشة هو ارتفاع الأسعار ونقص العديد من الأنواع.

وفى السياق ذاته، طالب النائب محمد سعد، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة التى أصبحت تهدد حياة المرضى، على أن يتم شن حملات مفاجئة على الصيدليات ومصانع الأدوية ومداهمة المصانع التى تقوم بتصنيع هذه الأدوية وطرحها فى الأسواق.