تراند اليوم : هل يوجد مظاهرات في مصر الان وفي ميدان التحرير الان .. مظاهرة واعتقال منظمها

هل يوجد مظاهرات في مصر الان سؤال اصبح يراود الكثير من أبناء الشعب المصري بعد حادث قطار محطة مصر في رمسيس ، وشاع على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل سؤال هل يوجد مظاهرات فى ميدان التحرير الان ، وفي أخر الاخبار احتج شاب مصري بمفرده اليوم الخميس في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حادث قطار مروع شهدته العاصمة، في مشهد بدا نادرا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاج شاب بشكل منفرد في الميدان، رافعًا لافتة كتب عليها "ارحل يا سيسي".

وفي مقطع منفصل، تحدث المحتجّ وهو صيدلي يدعى أحمد محيي عن نية آخرين المشاركة في التظاهر، معتبرا أن "اليوم سيكون تاريخيا لشعب مصر".

ولاحقًا ظهر الشاب بصحبة آخر، وهما داخل سيارة شرطة بعد أن ألقي القبض عليهما من الميدان، بحسب مقطع مصور آخر قال فيه الشاب إنه "بداخل سيارة شرطة تقله إلى مكان غير معلوم".

وتعقيبا عن الواقعة، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) في بيان عبر فيسبوك إن "قوات الأمن ألقت القبض على شاب يدعى أحمد محيي، يحمل لافتة معارضة للنظام، من قلب ميدان التحرير".

وأشار البيان إلى أن محاميا بالمركز سيتوجه إلى أقسام الشرطة المحيطة بميدان التحرير للسؤال عن الشاب.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المركز الحقوقي، وحسابات عديدة بمنصات التواصل.

ويعد ميدان التحرير رمزا لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أفضت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير/شباط من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في الحكم.

غير أنه بسبب قيود قانونية للتظاهر، من النادر أن يشهد الميدان مظاهرات لمعارضين.

والأربعاء أدى حادث قطار مروع شهدته المحطة الرئيسية بالقاهرة إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة آخرين، وعبرت شرائح مختلفة عن حزن عميق عبر منصات التواصل.