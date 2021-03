التردد الجديد لقناة المغاربية ، حيث نرجو من مشاهدين قناة المغاربية الكرام الذين يتلقون بث القناة على قمر “نايلسات’ الانتقالَ لمتابعتنا على الترددات الجديدة لقناة المغاربية التي دخلت حيز البث ابتداءً من 10 نوفمبر .

الترددات الجديدة نايل سات:

التردد: 11315 عامودي

معامل التصحيح: 6/5

ترميز: 27500

Please Note that our NileSat frequencies have changed to the following:New NileSat Frequency:

Frequency: 11315 Virtical

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6