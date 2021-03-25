تراند اليوم : طريقة تحويل الرصيد سوا

طريقة تحويل الرصيد سوا ، شرح بالصورة طريقة تحويل رصيد من شريحة سوا الى سوا اخرى، هذه الطريقة التي يجهلها الكثير من مستخدمي شريحة سوا، ولا يعلمون كيفية تحويل رصيد من شريحة سوا الى شريحة سوا اخرى، هذا الامر الذي سوف نتناوله في مقالنا هذا، للتعرف على كيفية تحويل رصيد من شريحة سوا لسوا اخرى، وسوف نقوم بالشرح مستخدمين صور تحويل رصيد من سوا الى شريحة سوا اخرى، هذه الطريقة الوحيدة لتحويل الرصيد والي لا يعلمها الا القليل من مستخدمي شريحة سوا، لهذا سوف نتعرف معا وسويا شرح بالصور تحويل رصيد من شريحة سوا الى سوا اخرى .

تحويل رصيد من شريحة سوا الى سوا اخرى

خدمة تحويل رصيد من شريحة لاخرى من الخدمات التي تقدمها سوا الى مستخدميها، حيث تساعد مستخدم سوا على اعادة شحن رصيده عبر التحويل من رصيد بينه وبين اي مستخدم اخر اي من شريحة سوا الى شريحة سوا عبر رسالة قصيرة.

شروط تحويل رصيد من سوا الى سوا

هناك العديد من الشروط التي تلزم لتحويل رصيد من سوا الى سوا، ويجب توافر هذه الشروط قبل عملية التحويل فهي لا تنجح بدونها.

هذه الخدمة متاحة فقط للمشتركين في الباقات المسبوقة الدفع . عند تحويل رصيد يجب ان يتوفر رصيد كاف في حساب المرسل . يجب ان يتبقى في حساب المرسل رصيد بقيمة 20 ريال بعد عملية التحويل .- اقل حد ادنى للتحويل هو 5 ريال , ام الحد االاقصى لكل عملية تحويل هي 20 رييال . لايوجد اح اعلى لعمليات التحويل اليومي . المبلغ المراد تحويله كرصيد هو مضاعفات ال 5, 10, 15, 20 ريال . رسوم كل عملية تحويل هي : 0,50 ريال .

شرح تحويل رصيد سوا الى سوا

يوجد طريقتان يمكن من خلالها تحويل رصيد من شريحة سوا الى شريحة سوا اخرى بكل سهولة عبر الهاتف الخاص بكم، وهذه الطريقة كالتالي:

الطريقة الأولى : الطرف المرسل : على الطرف المرسل ارسال رسالة نصية الى رقم (1500) يكتب فيها *133*رقم المحول له# مثال : *133* 059——–* 20 #.



الطرف المستقبل : بعد استلامه رسالة نصية لـتأكيد عملية تحويل الرصيد , يجب عليه القيام بارسال رسالة نصية الى رقم (1500) يكتب فيها *133* رقم هويته# . مثال : *133* 1234567890 #