تراند اليوم : نجمة هوليوود السورية تستعد لأداء دور ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات

واشنطن/ الخليج 365

تستعد نجمة هوليوود السورية "تاليا باشا " لأداء دور ضمن الأدوار المهمة التي تؤديها على الساحة الفنية العالمية وهو ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات ".

وتم اختيار تاليا لهذا الدور من بين العديد من الفتيات، حيث شاركت باختيارها " السيدة سهى عرفات ".

وتدور أحداث الفيلم الذي سيحمل اسم " عرفات " حول حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ورفاقه المؤسسين، وسيكون من اخراج المخرج الفلسطيني " إياد حجاج " .

الجدير بالذكر أن " تاليا باشا " مثلت بالعديد من الأفلام السينمائية في هوليوود، منها : Election Day - The Outcast - Safe Harbor - كذلك فيلم Chocolate الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بالعديد من الجوائز في المهرجانات العالمية.