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تراند اليوم : نجمة هوليوود السورية تستعد لأداء دور ابنة الرئيس الراحل ياسر عرفات

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واشنطن/ الخليج 365

تستعد نجمة هوليوود  السورية "تاليا باشا " لأداء دور ضمن الأدوار المهمة التي تؤديها على الساحة الفنية العالمية وهو ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل " ياسر عرفات ".

وتم اختيار تاليا لهذا الدور من بين العديد من الفتيات، حيث شاركت باختيارها " السيدة سهى عرفات ".

وتدور أحداث الفيلم الذي سيحمل اسم " عرفات " حول حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ورفاقه المؤسسين، وسيكون من اخراج المخرج الفلسطيني " إياد حجاج " .

الجدير بالذكر أن " تاليا باشا " مثلت بالعديد من الأفلام السينمائية في هوليوود، منها : Election Day - The Outcast - Safe Harbor -  كذلك فيلم Chocolate الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بالعديد من الجوائز في المهرجانات العالمية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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