تراند اليوم : طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى ،تعتبر الكبدة من اللحوم الحيوانية التي يفضلها الكثير من الناس ويتم تحضيرها إما بشويها باستخدام النار أو الفرن أو الفحم، وربما يتم تحضيرها مقلية في الزيت النباتي على النار، يتم تحضير الكبدة المقلية سادة أو يتم إضافة بعض الخضار المرغوبة لها كالبصل والطماطم والفلفل الاخضر والثوم وغيرها من الخضار، وفي هذا الجمهور سنقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم حيث تصبح جاهزة في غضون نصف ساعة، والآن نترككم مع طريقة التحضير .

مقادير عمل الكبدة بالبصل والطماطم

500 غرام كبدة بقر

3 حبات بصل، مقطع

3 حبات طماطم، مقطع

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشة فلفل اسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح، حسب الرغبة

رشة شطة

رشة أوريجانو

رشة ثوم بودرة

طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم

1- نبدأ بتسخين الزيت في قدر متوسط الحجم على النار، ثم نضيف البصل المفروم ونقلب حتى يذبل .

2- نضيف قطع الطماطم والكبدة مع التقليب باستمرار حتى يتغير لون المكونات وتذبل.

3- نرش كل من الفلفل الاسود، والبهارات المشكلة، والملح، والشطة، والاوريغانو والثوم بوردة.

4- نقلب جميع المكونات كي تتداخل وتكتسب نكهة التوابل، ثم نخفض حرارة النار ونترك الخليط على النار حتى يستوي.

5- نضع الكبدة في طبق ثم نقدمه مباشرة على السفرة.