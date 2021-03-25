تراند اليوم : رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم في مصر لعام 2019

رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم ،وصدرت اليوم اسماء الناجحين في مسابقة وزارة التربية 2019، حيث أعلنت وزارة التربية في بيانها عن رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع تويتر، أن وزاراتها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية المصرية بصدد اعلان رابط نتيجة مسابقة التربية والتعليم لوظيفة المعلمين ، كما بينت الوزارة في بيانها أنه تم توزيع الأسماء على الفرص والوظائف الشاعرة سيتم قريباً.

ونوهت الوزارة أنه يُمكن الإستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة وزارة التربية الصمرية، والتعرف على أسماء المُدسين والمدرسات وجدول توزيعاتهم على مديريات التربية والتعليم المنتشرة في المحافظات المُعلن عنها عبر موقع الوزارة، وأشارت أن كشف الأسماء تم إرفاقه عبر موقع وزارة التربية على شبكة الإنترنت، وصفحتها الرسمية على فيس بوك،وسيتم بالإعلان عن اسماء الفائزين وتفاصيل أخرة حول تعيينهم وتوزيعهم على مدارس هذه المحافظات .

نتائج مسابقة وزارة التربية المصرية 2019

أصدرت وزارة التربية في مصر نتيجة مسابقة التربية والتعليم لتخصص، معلم صف، وتخصصات تعليمية أخرى حسب لوائح وقوانين التعيين في وظائف التعليم للعام 2019 .

وفى سياق ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم انه من المرجح ان تكون العقود المؤقتة لمدة 3 شهور خلال الترم الثانى للفائزين بالمسابقة وان عدد هذة العقود ربما يصل الى 65 الف عقد مؤقت على مستوى الجمهورية .

موعد اصدار نتائج مسابقة العقود المؤقتة 2019 :-

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر ان الوزارة انتهت اول امس الاثنين من استقبال اوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته بعد مد المدة المحددة لاستقبال اوراق المتقدمين.

وأضاف ان المديريات تعمل على فرز اوراق المتقدمين ومطابقتها بشروط الاعلان عن الوظائف ويتم اخطار المتقدمين بموقفهم عبر البريد الالكترونى منذ فترة سابقة ومن المقرر ان ينتهى الفرز من خلال المديريات والتأكد من كافة الشروط للمتقدمين وايضا المقابلات التى تعقد للمتقدمين .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان الخطوات الخاصة للمسابقة تشير كما هو مخطط ووفقا للمواعيد المحددة وهناك متابعة مستمر لكل خطوة تتم فى الادارات والمديريات.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج المسابقة نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم فى المسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية الشهر المقبل.

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