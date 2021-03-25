تراند اليوم : للمرة الأولى.. أغنية اقترب عدد مشاهديها من عدد سكان الأرض

وكالات - الخليج 365

في كل عام تبرز أغنية عالمية أو عربية تحقق أعلى نسبة مشاهدة في العالم كله، أحيانًا بنسبة نصف مليار، وأحيانًا مليار، لكن حصلت حالة فنية استثنائية بتخطي أغنية عالمية حاجز الـ6 مليارات مشاهدة لأول مرة في موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

6 مليار إنسان شاهد أغنية «ديسباسيتو»

اقتربت مشاهدات أغنية «ديسباسيتو» للنجم البورتريكي «لويس فونسي» من عدد سكان الأرض الذي يبلغ أكثر من 7 مليارات ونصف مليار، حيث تجاوز عدد مشاهدات الأغنية «6» مليارات وأكثر من 11 مليون مشاهدة حتى يومنا هذا وفقًا لموقع «سبوتنيك».

وأصبحت أغنية «ديسباسيتو» الأكثر مشاهدة على الموقع العالمي منذ تأسيسه، حسب ما أدلت به شركة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل، وذلك بعد أن حققت شعبية عالمية منذ إطلاقها لأول مرة في يناير/كانون الثاني.

لويس فونسي يتفوق على إد شيران

ويتفوق لويس فونسي بإنجازه الأخير على منافسيه من نجوم الغناء على موقع يوتيوب، وخاصة الفنان، إد شيران، الذي حققت أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»، أكثر من 4 مليارات مشاهدة، كما تحمل أغنية «ديسباسيتو» رقمًا قياسيًا آخر، إذ تمكنت من تحقيق ملياري مشاهدة على يوتيوب في 155 يومًا فقط.